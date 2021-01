Fermato per un turno Sandro Tonali, dopo il rosso diretto per il duro intervento su Ionita durante Benevento-Milan. Saranno in totale 8 i calciatori che dovranno saltare il sedicesimo turno di campionato: tra loro anche Lucas Leiva e Romero. Paga un conto salato lo Spezia, che perde due giocatori

Saranno 8 i calciatori a dover saltare la 16^giornata di Serie A per squalifica: tra loro anche Sandro Tonali, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione in Benevento-Milan e costretto quindi a saltare il big match di mercoledì sera contro la Juventus. Con Bennacer ancora ko per infortunio, si candida dunque Krunic per una maglia da titolare in mezzo al campo al fianco di Kessiè. Oltre al centrocampista rossonero, sono stati fermati per un turno anche Julian Chabot dello Spezia e Charalampos Lykogiannis del Cagliari, entrambi espulsi rispettivamente nelle gare contro Verona e Napoli.