Gasperini: "Vincere anche con scarto minimo"

"Non parto dalla cinquina della scorsa Epifania per affrontare il Parma". Gian Piero Gasperini alla vigilia non si fida della relativa facilità della partita contro la quintultima in classifica: "Dietro non ci sono posizioni irrecuperabili, la graduatoria è ancora molto corta e una squadra in quelle condizioni a maggior ragione sa metterci qualcosa in più", il pensiero dell'allenatore dell'Atalanta. Che non punta necessariamente alla goleada dopo il 5-1 al Sassuolo: "Abbiamo abituato tutti a vederci stare in alto, ma dobbiamo essere pronti a vincere anche col minimo scarto - osserva -. Non possiamo pensare in termini dei confronti con l'ultimo precedente, perché le gare possono prendere pieghe imprevedibili. Il risultato condiziona i giudizi, vedi Bologna, dove se avessimo vinto avremmo parlato d'altro. E domenica scorsa è diventata facile solo in partita".