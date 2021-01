Il futuro del Papu Gomez al centro dei pensieri dell’Atalanta. Nelle scorse ore Gomez ha avuto un confronto con il presidente Antonio Percassi, in cui è stato parzialmente ricucito il rapporto visto che il giocatore ha chiesto scusa. Non è una ricomposizione che comporterà un reintegro, ma ora con la società i rapporti sono più distesi. Attenzione però agli scenari che si potranno aprire nei prossimi giorni, settimane, di mercato. Il numero 10 nerazzurro infatti piace a diversi club italiani, tra loro anche alla Juventus. I bianconeri – che stanno chiudendo l’affare Rovella col Genoa – si sono informati sulla situazione del Papu Gomez: eventuale operazione che però potrebbe avere un’accelerata solo nel caso in cui i bianconeri riescano a cedere i giocatori in uscita, tra questi anche Federico Bernardeschi.