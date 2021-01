Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

La probabile formazione della Sampdoria

Ranieri: "Quagliarella-Juve? Sarebbe bel premio"

Nelle ultime due uscite contro Sassuolo e Roma la Sampdoria non ha sfigurato, ma per i blucerchiati non sono arrivati punti. Per questo, e anche in considerazione dei tanti impegni ravvicinati, Claudio Ranieri potrebbe pensare a qualche cambio di formazione. Invariato il modulo, l'ormai consueto 4-4-1-1, diversi gli interpreti. A partire dalla punta, che potrebbe non essere Quagliarella: il capitano potrebbe osservare inizialmente un turno di riposo, con l'ex Keita Balde favorito su La Gumina per giocare in avanti con Ramirez. In difesa non è ancora al meglio Bereszynski, per questo sulla destra dovrebbe partire dall'inzio ancora Yoshida. Sul versante opposto Augello, centrali Tonelli e Colley. A centrocampo fuori per squalifica Ekdal: al suo posto pronto Adrien Silva a far coppia con Thorsby, sulle fasce Darmsgaard, in vantaggio su Jankto, e un altro ex, Candreva. In porta Audero.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Darmsgaard; Ramirez; Keita. All: Ranieri