In corso il primo tempo di Cagliari-Benevento. Al 3' annullato un gol di testa a Pavoletti per fallo su Montipò. Al 16' l'arbitro Abbatista cancella un rigore per i campani dopo aver consultato il Var (contatto in area tra Cragno e Lapadula). Al 20' Joao Pedro sblocca il risultato su calcio d'angolo. Pareggio dell'ex Sau al 41', tre minuti dopo Tuia ribalta il match con un gol di testa. Diretta su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD

