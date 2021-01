. Vittoria in rimonta per il Benevento, che vince 2-1 a Cagliari. Al 20’ Joao Pedro sblocca il risultato ribadendo in porta un colpo di testa di Pavoletti. Pareggio dell'ex Sau al 41', tre minuti dopo Tuia ribalta il match con la sua prima rete in Serie A. Nel finale cartellino rosso per Nandez, che applaude l’arbitro dopo essere stato ammonito.