Stefano Pioli non avrà a disposizione i due giocatori per il big match della 16^ giornata di Serie A contro la Juventus. Rebic e Krunic, asintomatici, sono in isolamento domiciliare. Tutti negativi gli altri componenti del gruppo squadra

Ante Rebic e Rade Krunic hanno contratto il Covid-19 e non saranno a disposizione del Milan per la super sfida di questa sera, mercoledì 6 gennaio, contro la Juventus. Come comunicato dalla società rossonera, i due giocatori sono risultati positivi ai tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti nella giornata di martedì 5 gennaio, mentre i test di tutti gli altri componenti del gruppo squadra hanno dato esito negativo. Rebic e Krunic, asintomatici, sono già in isolamento domiciliare e sono stati sottoposti ad un ulteriore tampone di controllo. Entrambi avrebbero dovuto giocare dall'inizio contro la Juventus: Stefano Pioli dovrà fare a meno di loro. Tra i bianconeri, invece, indisponibili perché positivi al Covid Cuadrado e Alex Sandro.