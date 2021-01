Milan-Juventus, le probabili formazioni

Nel positicipo serale la partita più attesa della 16^ giornata. Il Milan capolista vuole mantenere la vetta: Pioli, ancora senza Ibra, ritrova Theo Hernandez ma ha gli uomini contati in mezzo al campo. La Juve prova ad accorciare le distanze dal primo posto: Pirlo deve fare a meno di Alex Sandro e Cuadrado, colpiti dal Covid. Calcio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno PROBABILI FORMAZIONI 16^ GIORNATA - I CAMPETTI Condividi:

Si accendono le luci a San Siro, è la sera di Milan-Juventus. I rossoneri, al comando della classifica, cercano una vittoria per mantenere la vetta e provare ad allungare sui rivali. I bianconeri, d'altra parte, attualmente a -10 (con una partita in meno) vogliono riaprire il discorso e accorciare le distanze dal primo posto. Spettacolo assicurato nel big match della 16^ giornata di Serie A: squadre in campo alle 20:45, diretta esclusiva su Sky Sport Uno.

La probabile formazione del Milan MILAN Pioli: "Ibra out, con la Juve non sarà decisiva" Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli, che al netto delle assenze per infortuni e squalifiche punterà sui soliti noti. Ancora senza Ibrahimovic, l'allenatore rossonero ritrova una pedina fondamentale in difesa: è Theo Hernandez, al rientro dopo lo stop per squalifica e pronto a prendere il suo posto sull'out di sinistra della difesa insieme agli altri "titolarissimi", ovvero Calabria, Kjaer e Romagnoli davanti a Donnarumma. Uomini contati in mezzo al campo: senza Bennacer infortunato e con Tonali squalificato dopo il rosso di Benevento, scelte obbligate con Krunic insieme a Kessié. Leao terminale offensivo, alle sue spalle il terzetto formato da Castillejo, Calhanoglu e Rebic. MILAN (4-2-3-1): Donnarunna; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. All: Pioli