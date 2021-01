Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

La Serie A torna in campo per la 16^ giornata. Tutti in campo mercoledì 6 gennaio. Si apre alle 12.30 con Cagliari-Benevento. Alle 15 ci sono sette partite: la Roma va a Crotone, Inter sul campo della Samp, l'Atalanta ospita il Parma, c'è anche Lazio-Fiorentina. Alle 18 il Napoli ospita lo Spezia. Alle 20.45 si chiude con Milan-Juventus

A tre giorni dal primo turno ufficiale del 2021, la Serie A torna in campo e lo fa per la 16^ giornata. Tutti in campo in un solo giorno, quello dell'Epifania. Ad inaugurare il programma alle 12.30 sarà la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento. Ben sette le partite in calendario alle 15: l'Atalanta attende il Parma, la Lazio ospita la Fiorentina mentre Inter e Roma saranno impegnate rispettivamente sui campi di Sampdoria e Crotone. Ci sono anche Sassuolo-Genoa, Torino-Verona e Bologna-Udinese. Alle 18 il Napoli ospita lo Spezia. Chiusura di programma alle 20.45 con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Ecco il programma completo.