Almeno un mese di stop, ecco quanto la distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro terrà lontano dal campo Danilo D’Ambrosio . Un infortunio subìto dal difensore dell’Inter nel finale della gara contro la Sampdoria, in seguito a uno scontro di gioco con Leris . La torsione del ginocchio è stata subito evidente, così come è stata chiara la dinamica, con il giocatore blucerchiato arrivato in ritardo ma senza l’intenzione di entrare con cattiveria sull’avversario.

Le scuse di Leris

Lo stesso Leris, dispiaciuto per l’accaduto, ha voluto scusarsi pubblicamente con D’Ambrosio, scrivendogli su Instagram. “Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo, spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo”, il suo bel messaggio, al quale l’interista ha replicato con una stretta di mano virtuale: “Sono cose che purtroppo capitano… Grazie per il messaggio, tornerò presto”.