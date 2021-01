Oltre alla delusione per la sconfitta contro la Sampdoria, in casa Inter c'era anche apprensione per le condizioni di Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro, entrato per l'assalto finale, è stato costretto a lasciare i suoi in 10 per gli ultimissimi istanti di gara a causa di un infortunio al ginocchio subito in occasione di uno scontro di gioco con Leris. D'Ambrosio è stato posto a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano e questi hanno evidenziato "una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro", si legge sul report medico pubblicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale.