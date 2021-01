L’esterno si è allenato quasi interamente con la squadra e dunque è probabile che sia a disposizione domenica per la sfida con i nerazzurri. Prosegue il lavoro personalizzato per Pastore, Fazio, Santon, Zaniolo e Calafiori

Le buone notizie, per Paulo Fonseca, non arrivano soltanto dal campo, dove la Roma ha conquistato un’altra vittoria a Crotone, ma anche dall’infermeria. Leonardo Spinazzola infatti ha sostenuto gran parte dell’allenamento odierno con il resto della squadra, quindi è molto probabile il suo rientro per la partita con l’Inter di domenica. Nei prossimi giorni sarà più chiaro se potrà essere schierato da titolare, riprendendo il suo posto sulla fascia sinistra, dove nelle ultime tre settimane è stato sostituito da Bruno Peres.