Szczesny: "Ci volevano morti, ma siamo molto vivi"

La Juventus vince a San Siro e si rilancia in chiave scudetto grazie all'1-3 inflitto al Milan. I bianconeri sfruttano alla grande la 16^ giornata, vincendo lo scontro diretto contro i rossoneri e approfittando dei passi falsi di Inter e Napoli per pportarsi a -7 dalla vetta ma con una partita in meno. Reazione d'orgoglio della squadra di Andrea Pirlo, che ha festeggiato in campo ma anche sui social. "Un sacco di gente vorrebbe vederci morti, ma siamo molto vivi", il post più significativo pubblicato da Szczesny. Le parole del portiere polacco testimoniano evidentemente lo stato d'animo dei bianconeri.