Chiesa: "Alla Juve bisogna dare qualcosa in più"

La Juventus non fallisce l'importante appuntamento per tornare prepotentemente in corsa per lo scudetto e batte il Milan per 1-3 a San Siro. Grande protagonista Federico Chiesa, autore di una doppietta e di una fantastica prestazione. L'esterno classe 1997 sta diventando sempre più importante per Andrea Pirlo: "L'anno scorso alternavo molto, quest'anno invece c'è maggior continuità nelle prestazioni, te lo spiegano i senatori quando arrivi alla Juventus – ha dichiarato lo stesso Chiesa a Sky Sport - Anche se non fai gol devi giocare bene per la squadra, devi dare tutto, è quello che poi ti fa arrivare a grandi livelli, i gol poi sono frutto di questo. Sono anche felice per il fatto che magari nel primo tempo, quando ci attaccavano, la squadra ha sofferto tanto e non si è mai disunita, abbiamo portato a casa un risultato corale e siamo veramente felici. Qui ti chiedono qualcosa di più, le responsabilità sono maggiori. Ma io sono sempre generoso in campo, cerco sempre di aiutare la squadra anche in fase difensiva".