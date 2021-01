De Ligt positivo al Covid: è in isolamento

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è risultato positivo al Covid-19: la notizia del contagio dell'olandese è stata ufficializzata dal club bianconero con una nota sul proprio sito: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento" si legge nel comunicato della Juventus. La positività al coronavirus di De Ligt si aggiunge a quelle di Alex Sandro e Cuadrado, costretti a saltare la sfida vinta contro il Milan dello scorso mercoledì. I tre calciatori non saranno a disposizione per la partita contro il Sassuolo, in programma domenica alle 20.45.