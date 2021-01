L'attaccante svedese si è allenato in parte con il gruppo ma non sarà ancora pronto per la sfida contro il Torino. "Sta seguendo il suo programma - ha detto Pioli in conferenza - ma non sarà disponibile". Assenti anche Saelemaekers e Bennacer, per loro una possibile data per ritrovarli è il 18 gennaio prossimo, quando i rossoneri saranno ospiti del Cagliari. Solo fisioterapia per Hakan Calhanoglu

