L'allenatore rossonero presenta la sfida col Torino: "Normale avere difficoltà con 8/9 assenti, ma dobbiamo stringere i denti perché già contro il Cagliari torneremo quasi a pieno regime". Out Bennacer e Saelemaekers, così come Ibra. Sul mercato: "Nessuna fretta, ma qualcosa faremo" IBRAHIMOVIC NON CI SARA': LE NEWS - PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

"Abbiamo gestito la sconfitta con la Juve nello stesso modo in cui abbiamo gestito le vittorie, analizzando le situazioni positive e negative della gara. Ma non c’è stato bisogno di un mio particolare intervento, o da parte di Maldini, per risollevare il morale della squadra. I giocatori sanno che la strada intrapresa è quella giusta e che devono pensare alla prossima partita come sempre. Siamo concentrati e positivi, abbiamo le qualità per far mettere in difficoltà gli avversari". Stefano Pioli torna sul ko della sua squadra contro la Juventus e proietta l’attenzione sulla sfida contro il Torino di sabato sera a San Siro valida per la 17^ giornata di Serie A.

"Ibrahimovic non ci sarà contro il Torino" approfondimento Milan, si fa male Calhanoglu: niente Torino Gara che vedrà i rossoneri ancora in piena emergenza infortuni: "Bennacer e Saelemaekers nelle nostre previsioni rientreranno col Cagliari, Ibrahimovic sta seguendo il suo programma ma non penso possa essere disponibile per la partita col Torino". Milan che dovrà fare quasi certamente a meno anche di Calhanoglu, infortunato alla caviglia: "Kjaer è uscito un po' affaticato, oggi si è allenato con la squadra. L'allenamento di domani sarà decisivo. Calhanoglu oggi non ha potuto allenarsi, vedremo domani. Dobbiamo stringere i denti, se anche domani mancheranno 8/9 giocatori è normale avere delle difficoltà, ma abbiamo la convinzione di poter tornare quasi a pieno regime contro il Cagliari", ha affermato l’allenatore rossonero. "Il Torino è una squadra che sta attraversando un buon momento, avranno tanti stimoli me li avremo anche noi. Sono sicuro che faremo una partita attenta e determinata. Noi ci sentiamo forti, per rimanere a certi livelli serve concentrazione, vogliamo essere ambiziosi".