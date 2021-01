Nonostante l'interesse manifestato a trasferirsi in rossonero, il Borussia Moenchengladbach ha offerto 9 milioni di euro al Tolosa ed è in chiusura di trattativa con il giocatore che potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Intanto il Milan continua a lavorare sull'altro obiettivo di mercato, il difensore dello Strasburgo Simakan

Poteva essere uno dei rinforzi previsti per gennaio e invece il Milan sarà costretto ad abbandonare l'idea di ingaggiare Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 del Tolosa. Infatti, nonostante i rossoneri avessero raggiunto un accordo di massima con il giocatore, il Borussia Moenchengladbach si è inserito nella trattativa offrendo una cifra intorno ai 9 milioni al club francese, quasi il doppio (5-6 milioni) rispetto alla somma presentata dai rossoneri. Dunque, nonostante Koné avesse manifestato l'interesse a trasferirsi in Italia, ha dovuto cedere all'interesse del 'Gladbach anche per venire incontro alle richieste del suo club di appartenenza. Sembra, dunque, imminente il trasferimento del giocatore che sta chiudendo gli ultimi dettagli contrattuali con i tedeschi e potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Il Milan, dal canto suo, continua a lavorare sull'altro obiettivo di mercato rappresentato da Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo. Anche in questo caso, i rossoneri dopo aver incassato l'interesse del giocatore a trasferirsi in Italia stanno trattando con il club francese per trovare un'intesa che chiuda la trattativa.