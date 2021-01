Milan e Torino si sfidano al Meazza. I rossoneri sono reduci dal ko interno con la Juve, il Toro dal pari casalingo con il Verona: tutte le informazioni su come vedere in tv la partita valida per la 17^ giornata di Serie A

Milan-Torino è il match serale del sabato di Serie A valido per la 17^ giornata di campionato. I rossoneri provano a sfruttare il secondo turno casalingo consecutivo dopo aver perso nel big match contro la Juventus mercoledì scorso. La squadra di Pioli è sempre al comando della classifica di Serie A con un punto di vantaggio sull'Inter. Il Torino cerca al Meazza punti preziosi per allontanare la zona retrocessione. Dopo un avvio stentato, la squadra di Giampaolo (ex della gara) sembra aver ritrovato identità e risultati. Il Milan, sconfitto nell’ultimo turno dalla Juventus, non perde due partite di fila in Serie A da novembre 2019 (ko con la Lazio e proprio con i bianconeri in quel caso). Il Torino ha vinto 3-0 l’ultima partita fuori casa e non vince due gare esterne di fila dal novembre 2019.