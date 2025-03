Scontro diretto da dimenticare per la Lazio, che esce travolta dal Dall'Ara. Finisce 5-0 per il Bologna, protagonista di una gara da applausi e del sorpasso in classifica. Biancocelesti battuti dopo 6 gare utili di fila in campionato e il passaggio del turno in Europa League, impegni e fatiche che possono aver causato una sconfitta così pesante. Ne ha parlato Marco Baroni: "Nel primo tempo siamo stati in partita, nel secondo dopo aver preso il gol loro andavano il doppio. Diventa difficile, siamo crollati mentalmente dopo aver visto che la partita non si recuperava. Troppa energia, troppo Bologna. Questa è la fine di un ciclo pesante, loro stanno benissimo fisicamente e abbiamo pagato questo a caro prezzo. Siamo arrivati col fiato corto e tanti viaggi, ma non deve essere un alibi. Conosco i miei giocatori: oggi c’era troppo Bologna, stavano troppo bene, più reattivi. Un avversario così che non sbaglia nulla complica le cose. E noi poco fortunati negli episodi vedi Marusic e Zaccagni. Mi dispiace per il crollo mentale, ma è comprensibile quando incontri un avversario così dopo l’ultimo ciclo di partite".

