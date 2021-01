Roma-Inter: Dzeko e Lukaku tornano dal 1'

Sfida di alta classifica all'Olimpico tra Roma e Inter, che devono cercare di rispondere alla vittoria del Milan capolista. Fonseca ritrova Dzeko dal primo minuto, Conte con Lukaku titolare al fianco di Lautaro Martinez. Calcio d'inizio alle 12.30 (diretta DAZN1, tasto 209 del telecomando Sky) Condividi:

Nella 17^ giornata di Serie A la Roma ospita all'Olimpico l'Inter. La squadra allenata da Fonseca, reduce dal successo 3-1 sul campo del Crotone, è terza in classifica con 33 punti. I nerazzurri sono secondi e proveranno a ritrovare la strada del successo, dopo il ko di Genova con la Sampdoria che ha messo fine a una serie di otto vittorie consecutive in campionato per la squadra di Conte.

La probabile formazione della Roma Rispetto alla vittoria con il Crotone dovrebbero essere tre i cambi dal primo minuto per Paulo Fonseca, che con una vittoria aggancerebbe l'Inter al secondo posto in classifica, a -4 dal Milan. A centrocampo Veretout sarà titolare al fianco di Villar, con Cristante che dovrebbe partire dalla panchina. Davanti dal primo minuto ci sarà Lorenzo Pellegrini (entrato nel secondo tempo a Crotone) con Mkhitaryan, alle spalle di Dzeko che aveva lasciato il posto nell'ultima sfida a Mayoral (protagonista con una doppietta nell'1-3 in trasferta) ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca