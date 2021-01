La Sampdoria fa visita ai piccoli pazienti del Gaslini ma in modo innovativo. Nonostante l'emergenza sanitaria il club blucerchiato non ha voluto mancare al classico appuntamento di inizio anno con l'ospedale di Genova. I protagonisti sono stati il capitano Fabio Quagliarella e Keita Balde, che sono stati vicini ai piccoli degenti riuscendo a d azzerare il rischio di contagio grazie all'utilizzo del robot Baciccia , vestito con maglia della Samp. Telecomandato dai due attaccanti dalla sede societaria, il robot - dotato di un tablet al posto della testa, videocamera, microfono e altoparlanti - ha attraversato le stanze del reparto di Ortopedia dell'istituto e ha donato sorrisi, gadget ufficiali del club e momenti di serenità ai giovanissimi ricoverati e alle loro famiglie.

La Samp: "Strumento da utilizzare per ridurre le distanze"

Un incontro virtuale in piena sicurezza, raccontato dalla Sampdoria con un lungo video diffuso sul canale Youtube del club. Per l'entusiasmo dei piccoli degenti. Ricambiato dai sorrisi di Keita e Quagliarella, autori di un bel gol fuori dal campo. "Hanno ricoperto il ruolo di piloti d'eccezione di questo primo viaggio del robot di telepresenza doriano - spiega la Sampdoria - è uno strumento che sarà nuovamente utilizzato per ridurre idealmente le distanze in questa fase delicata della pandemia, riavvicinando ai colori più belli tifosi e appassionati di tutto il mondo".