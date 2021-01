Il punto sulla trattativa con la Juventus

JUVENTUS

Paratici: "Quagliarella? Rosa è già competitiva"

Il profilo di Quagliarella - rimasto in panchina nell'ultimo match della Samp contro l'Inter - è stato valutato dalla Juventus, che è alla ricerca di un attaccante da regalare ad Andrea Pirlo nel mercato di gennaio. Nelle ultime ore, in ogni caso, la trattativa si era raffreddata in quanto la società bianconera avrebbe offerto un contratto di soli sei mesi, mentre il giocatore avrebbe preferito un accordo di un anno e mezzo. Inoltre la Sampdoria, per lasciar partire il suo capitano, avrebbe preteso un indennizzo di 1 milione di euro. Ma a mettere la parola fine alle voci di mercato, a questo punto, ci ha pensato proprio Quagliarella: il suo futuro sarà ancora a Genova.