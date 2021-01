Juventus-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Dopo il big match vinto contro il Milan a San Siro, nella 17^ giornata di campionato, la Juve affronta un avversario molto ostico come il Sassuolo. Grazie alla vittoria sui rossoneri, la squadra di Pirlo si è riportata al quarto posto in classifica a -7 dalla vetta e con una gara da recuperare. Il Sassuolo arriva alla sfida dello Stadium dopo aver battuto in casa il Genoa e con un invidiabile quinto posto. La distanza tra le due squadre è di un solo punto in favore dei bianconeri. Il Sassuolo sta vivendo la sua miglior partenza in un campionato di Serie A: non aveva mai collezionato 29 punti e 29 gol segnati nelle prime 16 giornate; la Juventus ha perso solo una delle 14 sfide contro il Sassuolo in Serie A.