Paratici: "Locatelli bravo, ma la rosa è completa"

Fabio Paratici ha parlato del mercato della Juventus prima della sfida contro il Sassuolo: "Locatelli è un giocatore molto bravo, ma ce ne sono tanti altri. Prendere un attaccante come Scamacca? Valuteremo di giorno in giorno. La rosa è al completo, se ci saranno opportunità di mercato vedremo". E sulla partita: "Giochiamo tutte le gare per vincere e migliorare"

Paratici ha poi parlato della gara contro la squadra di De Zerbi: "Noi giochiamo tutte le partite per vincere e anche migliorare. La classifica si vedrà a marzo o ad aprile. È un campionato diverso per tanti fattori, anche lo scorso finale di Serie A e stato così. Ci sono alti e bassi per tutti, si gioca spesso e i calciatori non sono macchine. Poi non c’è il pubblico, quindi il livello di attenzione e di concentrazione devi creartelo da solo. Ma sono cose che valgono per tutti, non solo per noi".