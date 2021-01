Serie A, gare di oggi e orari della 17^ giornata

Sei gare in questa domenica di Serie A, si parte con il big match tra Roma e Inter alle 12:30. Alle 15 in campo il Napoli a Udine e la Lazio a Parma, a chiudere il quadro il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Il programma completo della 17^ giornata

Dopo le vittorie di Atalanta, Genoa e Milan rispettivamente contro Benevento, Bologna e Torino continua la 17^ giornata di Serie A. Ben sei le partite in calendario quest'oggi, domenica 10 gennaio, con la gara più attesa della giornata che si giocherà in apertura: Roma-Inter, infatti, sarà il lunch match delle 12:30. Alle 15 il Napoli sarà di scena sul campo dell'Udinese in cerca di riscatto dopo il ko con lo Spezia, mentre D'Aversa inizierà la sua seconda avventura al Parma ospitando la Lazio. In campo anche Verona e Crotone. Alle 18 sarà la volta di Fiorentina-Cagliari, mentre in serata toccherà alla Juventus contro il Sassuolo. Ecco il programma completo delle gare di oggi.