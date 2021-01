Roma-Inter, dove vedere la partita in tv

Roma-Inter è il big match della 17^ giornata di campionato. Giallorossi reduci dalla vittoria di Crotone, nerazzurri dal ko di Marassi con la Sampdoria: tutte le informazioni su come vedere in tv la partita

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Inter apre la domenica della 17^ giornata del campionato di Serie A. I giallorossi hanno solo tre punti di ritardo dai nerazzurri che devono riscattare la sconfitta di Marassi contro la Sampdoria di mercoledì scorso. La squadra di Fonseca è in salute ed è reduce dal successo per 3-1 a Crotone che ha consentito ai giallorossi, terzi, di accorciare in classifica proprio ai danni dell'Inter. Roma e Inter hanno pareggiato tutte le loro ultime cinque sfide in Serie A. I giallorossi sono imbattuti da 12 gare casalinghe di campionato mentre con il ko rimediato contro la Samp, la squadra di Conte ha interrotto suna serie di 11 partite con risultati positivi e una serie di 8 successi consecutivi.