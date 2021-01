Udinese-Napoli, dove vedere la partita in tv

Alla Dacia Arena, Udinese e Napoli si affrontano nella 17^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la rocambolesca sconfitta contro lo Spezia allo stadio Maradona, il Napoli ha necessità di tornare a far punti per non perdere contatto con la zona Champions. La squadra di Gattuso è attualmente al sesto posto in classifica a braccetto con l'Atalanta a quota 28 punti. L'Udinese arriva alla sfida con gli azzurri dopo il pareggio rimediato a Bologna grazie ad un gol nei minuti di recupero segnato da Arslan. Nelle ultime cinque giornate di campionato Napoli e Udinese hanno collezionato rispettivamente quattro e tre punti: solo Parma (uno) e Cagliari (due) hanno raccolto meno in questo intervallo temporale in Serie A. Udinese senza vittorie da 5 giornate nelle quali ha raccolto 3 pareggi e due sconfitte.