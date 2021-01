A segno contro la Roma con un sinistro meraviglioso, l'esterno nerazzurro ha realizzato il suo 6° centro in Serie A. Un traguardo eccezionale tra i difensori goleador dell'Inter: a partire dalla stagione 2009/10, solo Maicon era riuscito a raggiungere lo stesso bottino in un singolo campionato. Ecco tutti i marcatori in difesa a partire dall'indimenticabile Triplete: c'è chi compare addirittura 6 volte