De Zerbi: "Senza Europa si può chiudere un ciclo"

Un coraggioso Sassuolo, in 10 uomini per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione di Obiang, si arrende per 3-1 in casa della Juventus. Il club emiliano rimane la grande rivelazione della stagione, e al momento occupa il settimo posto in classifica. Nel post gara ha parlato Roberto De Zerbi ai microfoni di Sky Sport, a partire dal suo pensiero secondo cui una mancata qualificazione all’Europa sarebbe la chiusura di un ciclo: "È ciò che credo. Con me non è chiuso un ciclo, poi non so se io e la società prenderemo un'altra strada. Abbiamo tanti giocatori di qualità, e se non raggiungi un risultato incredibile come l'Europa poi giocatori come Berardi, Locatelli e Boga ambiscono ad andare a giocare le coppe. Penso questo, ma non deve esserci paura di iniziare con un nuovo ciclo come abbiamo fatto tre anni fa. A me piacerebbe divertirmi come sto facendo adesso, ma non so dove. Non ho l'ansia di dover andare via per forza. Voglio riuscire a fare ciò che penso di saper fare, se sarà qua sarò contento. Ma anche da un'altra parte: sono ambizioso".