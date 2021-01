Il derby ligure tra Spezia e Samp chiude il programma della 17^ giornata di Serie A. Entrambe reduci da un successo di prestigio, le formazioni di Italiano e Ranieri non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Squadre in campo per il Monday Night alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A

La 17^ giornata di campionato si chiude con il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, sfida inedita in Serie A. Una sfida affascinante quella del Monday Night, tra due squadre fin qui protagoniste di un avvio di stagione più che convincente. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria di prestigio: lo Spezia di Italiano nell'ultimo turno ha battuto in trasferta il Napoli, portandosi a quota 14 punti, due in più rispetto al terzultimo posto; la Samp di Ranieri, a metà classifica con 20 punti, ha superato l'Inter a Marassi nella scorsa giornata, portando a sei lunghezze il distacco dalla zona retrocessione. Ecco tutti i dettagli per seguire la gara in tv.