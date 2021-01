Il giocatore giallorosso rompe il silenzio sui social in vista del derby contro la Lazio. Lui non ci sarà, ma fa sentire il suo sostegno ai compagni e scrive: "Con il fuoco dentro... Perché Roma è As Roma"

Il 3 gennaio aveva spiegato di volersi prendere una pausa dai social, dopo le tante voci sulla sua vita privata. A neanche dieci giorni da quell'annuncio, il giocatore rompe il silenzio e torna protagonista. Nicolò Zaniolo è ricomparso su Instagram e lo ha fatto lanciando messaggi che riguardano solo il campo. Prima un po' di stories ("tutti uniti per una settimana da Roma"), poi il post con una frase semplice ma che, in questi giorni soprattutto, vale tantissimo per la sponda giallorossa della capitale. "Con il fuoco dentro ... perché Roma è As Roma". Il riferimento è ovviamente al derby contro la Lazio, in programma venerdì alle 20.45. Il giocatore classe '99 non ci sarà, ma non farà mancare il suo sostegno alla squadra di Fonseca, reduce dal pari per 2-2 contro l'Inter e ancora a caccia del primo successo contro una big. Zaniolo, che nel frattempo continua la sua fase di recupero dall'infortunio e punta al rientro tra fine marzo e inizio aprile, ha avvertito fin da subito l'importanza della Stracittadina e ha voluto fare la propria parte per caricare l'ambiente.