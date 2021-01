Con l'ultima rete contro la Samp ha regalato altri tre punti al suo Spezia. Momento d'oro per M'Bala Nzola, a segno per la 9^ volta in campionato. Gran parte delle reti totali segnate dai liguri in Serie A portano la firma dell'attaccante che si piazza al 4° posto tra i giocatori con la percentuale più alta di gol fatti rispetto a quelli complessivi di squadra. Chi è primo in questa speciale classifica? Ecco la graduatoria completa

