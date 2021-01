Panini, il nuovo album Calciatori 2021

748 figurine da raccogliere in un album di 132 pagine e la copertina dedicata all'immagine iconica del famoso calciatore in rovesciata per celebrare i 60 anni. Tra le novità la “Top Team Panini 60” e “La Panini più amata”, scelte con la collaborazione di collezionisti e tifosi, poi le figu delle copertine storiche dei 60 album dal 1961 e degli MVP (Most Valuable Players) delle squadre di Serie A. Inoltre, una sezione speciale dedicata alla Nazionale Italiana Cantanti. Confermata la sezione Calciomercato-L'Originale