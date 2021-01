La 17^ giornata di Serie A è andata in archivio con la vittoria dello Spezia sulla Sampdoria nel Monday Night e, come di consueto, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo in vista del prossimo turno, che si svilupperà in quattro giorni, da venerdì 15 a lunedì 18 gennaio. Sono sette i calciatori squalificati per la 18^ giornata: assenze pesanti per Milan e Napoli, che nelle gare contro Cagliari in trasferta e Fiorentina in casa saranno costrette a fare a meno di Rafael Leao e Giovanni Di Lorenzo. Sia l'attaccante rossonero che il difensore azzurro, già diffidati, sono stati infatti ammoniti nell'ultima partita giocata e non saranno dunque a disposizione di Pioli e Gattuso: per entrambi un turno di stop.