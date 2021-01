Il Consiglio di Amministrazione dell' Inter "continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club ", nonostante la contrazione dei ricavi per la pandemia. Lo spiega la società nerazzurra in una nota all'ANSA dopo la riunione del CdA che si è svolta nella giornata di oggi da remoto per un esame dell'andamento nel primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre . "L'esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi ", ha spiegato la nota della società presieduta da Steven Zhang.

Marotta: "Suning valuta opportuntà nell'interesse dell'Inter"

Nella giornata di mercoledì erano arrivate le parole dell'amministratore delegato Beppe Marotta, che aveva affrontato l'argomento della possibile cessione di quote societarie dalla famiglia Zhang a nuovi investitori: "La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto del valore storico del club, oltre che del presente e del futuro. Il management da me rappresentato sa di agire in un contesto molto solido e di contare su un'area tecnica molto ben compattata. Queste voci sono sopra la nostra testa e non ci devono condizionare".