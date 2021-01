Grande attesa per il derby della Capitale (diretta alle 20.45 su Sky Sport Serie A), sfida da disputare a porte chiuse ma anticipata dal sostegno dei tifosi. All'esterno di Formello e Trigoria, infatti, i sostenitori delle due squadre si sono radunati per incitare le squadre in vista della sfida più attesa in città

