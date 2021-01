"Non c'è stato tempo per l'emozione, dovevo essere pronto"

approfondimento

Il difensore classe 2000 ha raccontato poi i suoi esordi in maglia rossonera, da quello in Europa League contro lo Sparta Praga a quello in campionato contro il Parma, soltanto tre giorni dopo: "Alla vigilia del match di Praga il mister mi ha chiesto se avessi mai giocato centrale, ho risposto di sì ed è andata bene. Col Parma invece è stata un po' una sorpresa, ma bisognava entrare subito in partita e credo di esserci riuscito. Onestamente non c'è stato il tempo per provare molta emozione, è stato tutto così veloce". Dalla panchina all'essere in campo al fianco del capitano Romagnoli, un compagno che sta aiutando molto Kalulu nella sua crescita: "Ci capiamo bene in campo, mi consiglia quale posizione tenere, ma anche con gli altri difensori mi trovo bene. Io come Desailly? Un paragone che mi lusinga molto. Penso ci siano degli aspetti simili, ma non credo che siamo uguali. Ognuno ha le sue caratteristiche".