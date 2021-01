1/19

MEITÉ, L'ULTIMO COLPO - Arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto ed è il primo rinforzo nel mercato di gennaio per Pioli. Classe 1994, in Italia dal 2018. È francese, anche se in nazionale maggiore non ha mai esordito. Così come dalla Francia arriva anche il capo scout che l'ha osservato.

MILAN, ECCO MEITÉ: TUTTO SUL NUOVO COLPO PER PIOLI