Una giornata di riposo per ricaricarsi e tornare ancora più in forma. È quanto ha concesso Rino Gattuso giovedì al suo Napoli , atteso dalla sfida di domenica contro la Fiorentina e mercoledì prossimo in Supercoppa contro la Juventus. Azzurri appena tornati ad allenarsi dopo il passaggio del turno in Coppa (3-2 all'Empoli agli ottavi), pausa apprezzata dai giocatori come raccontato da Alex Meret a Sky Sport: "Sono giornate importanti, c’è bisogno anche di staccare un attimo, di scaricare fisico e testa. Stiamo giocando ogni tre giorni, è un periodo molto impegnativo e c’è bisogno di questo. Gattuso è stato giocatore fino a poco tempo fa, sa come funziona la testa di un calciatore. Sa benissimo come lavoriamo e quanto è importante il recupero. È molto bravo e diventano necessarie giornate di riposo".

Dall'amico Callejon alla Supercoppa

vedi anche

Osimhen ancora positivo, ma la spalla migliora

Domenica al San Paolo il Napoli ritroverà una vecchia conoscenza come José Callejon, 7 anni e 349 gare disputate in azzurro, ex compagno passato alla Fiorentina per il quale Meret ha speso parole di stima: "Ho avuto la fortuna di poterci giocare insieme negli ultimi due anni, è una persona veramente bella, anche per come lavora in campo in modo professionale. È veramente un grande calciatore, sono contento d’incontrarlo e di aver passato due anni belli con lui". E dopo la Fiorentina il calendario riserva la Supercoppa italiana, mercoledì a Reggio Emilia, sfida alla Juventus che si rinnova dopo la finale di Coppa Italia vinta ai rigori dagli azzurri grazie alla parata dello stesso Meret su Dybala. "Quel trionfo fu merito mio e di tutta la squadra, avevamo fatto una grande partita. Mercoledì sarà un’altra grandissima sfida e dovremo impegnarci perché la Juve è in un ottimo periodo di forma. Dobbiamo mettercela tutta per portare a casa un altro trofeo".