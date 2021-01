Il nuovo acquisto del Genoa si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: "Sono pronto per giocare, sto bene fisicamente e mi manca solo il ritmo partita. Voglio portare il Genoa in alto e ripagare la fiducia. Sono tornato per giocare e fare bene qui". E sul rapporto con la Roma: "Qualcosa di speciale. Spero che vincano lo scudetto, ma voglio batterli" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE IN TEMPO REALE Condividi:

Comincia la nuova avventura italiana di Kevin Strootman. Dopo le cinque stagioni nella Roma e le due e mezzo nel Marsiglia, il centrocampista olandese riparte dal Genoa. Arriva dall’OM a titolo temporaneo, con il club francese che pagherà metà del suo stipendio. Il giocatore si è presentato così in conferenza stampa: "Sono pronto per giocare. Nell’ultimo anno l’ho fatto poco, mi manca un po’ il ritmo partita ma mi sono sempre allenato, fisicamente sto bene. Mi devo abituare alla squadra e ai princìpi tattici dell’allenatore. Gioco dove mi mette lui, deve solo dirmi dove mi vuole in campo e io lo farò. Ballardini è contento che io sia qua, e per me è lo stesso. Mi ha spiegato la tattica e abbiamo parlato un po’, ma contano le cose che mi chiederà in campo. La squadra si sta riprendendo e io voglio aiutarla. Ci sono tanti club vicini a noi, ma il Genoa è in questa posizione anche per i problemi legati al Covid: 18 giocatori lo hanno avuto, ora va molto meglio e io voglio portare il Genoa in alto. Stiamo lavorando per questo, è una sfida importante per me e voglio ripagare la fiducia".

"Tornato per giocare. Conosco il campionato" vedi anche Strootman: "Il Genoa un'occasione da non perdere" Strootman ha poi parlato del motivo del suo ritorno in Italia: "Giocavo poco e volevo riprendere a farlo con continuità. Era un momento difficile per tutti ma anche per il calcio, io ho parlato col mio agente e con la mia famiglia e volevamo tornare in Italia. Il Genoa dal primo momento si è mostrato interessato, hanno fatto tutto per prendermi. Abbiamo trovato l’accordo e io ho dato la mia parola, è stato semplice. Volevo venire qua, anche perché conosco il campionato e la squadra. Il Genoa in classifica non è nella posizione che merita, è un grande club. In questo stadio ho giocato tante partite, è uno dei pochi in Italia a essere simile a un impianto inglese. L’assenza di pubblico la sentono tutte le squadre, i tifosi ci seguiranno da casa e dobbiamo lottare per loro. Quando tutto passerà, spero di rivederli allo stadio. Gli ho detto che sono contento di essere qua, ma voglio che tutti lo siamo a fine stagione. Sono in prestito, poi vedremo a fine anno. Nell spogliatoio ho trovato un buon livello morale, peccato non aver battuto la Juve ma hanno fatto una grande gara".