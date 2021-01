Bologna-Verona, dove vedere la partita in tv

Il Bologna ha bisogno di vincere, per muovere la classifica e ritrovare il successo che manca ormai da fine novembre (1-0 contro il Crotone). Il Verona d'altro canto non vuole smettere di stupire: la squadra di Ivan Juric è a quattro punti dall'Europa e ha la miglior difesa del campionato insieme a Juventus e Napoli che però hanno una partita in meno. La partita sarà diretta dall'arbitro internazionale Mariani della sezione di Aprilia; gli assistenti saranno Ranghetti e Sechi, il quarto uomo Serra e al VAR ci saranno Giacomelli e Preti.