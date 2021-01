Ronaldo è diventato protagonista di un videogioco d'azione ambientato in un futuro immaginario. Cristiano combatte contro misteriori nemici e, quando si ritrova circondato, riesce a salvarsi con il suo "siuuu": la sua esultanza genera un campo di forza che lo protegge dai proiettili. Il video, postato sul profilo Instagram del portoghese, è subito diventato popolare sul web

Il successo di Ronaldo va al di là del terreno di gioco. In un video postato sul suo profilo Instagram, il campione portoghese trionfa anche in situazioni di pericolo "virtuale": il portoghese, protagonista di un videogame, riesce a sopravvivere circondato da minacciosi individui che gli danno la caccia. È il trailer di un gioco d’azione, in cui CR7 diventa una sorta di eroe del futuro. E quando la situazione sembra ormai disperata, ecco che Cristiano si protegge dai colpi dei nemici con un’arma segreta: il suo "siuuu" (l’esultanza che mostra dopo ogni gol) diventa uno scudo energetico che lo mette al riparo dai proiettili. Un campo di forza che gli consente di vincere il duello contro i cacciatori. Alla fine del video, Ronaldo riesce anche a salvare un bambino (che nei tratti ricorda suo figlio Cristiano Junior) rapito da questi misteriosi nemici.