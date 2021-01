Inter-Juventus, le chiavi tattiche della sfida

Non vale il primo posto e non sarà decisiva - anche se comunque può cambiare gli equilibri ai vertici della classifica - ma la sfida tra Inter e Juventus, di per sé già ricca di fascino, resta quella tra le principali favorite allo scudetto. Tra le due squadre che più di tutte hanno investito e sono attrezzate per vincere il campionato, anche se Antonio Conte continua a tenere il profilo basso, a considerarsi un outsider, provando forse a togliere pressioni all’Inter e ad aumentare quelle sulla Juventus.

Entrambe le squadre hanno passato il turno in Coppa Italia ai supplementari, ma stando agli ultimi risultati in campionato, i bianconeri sembrano più in forma. All’importante vittoria contro il Milan ha fatto seguito quella contro il Sassuolo, sofferta e conquistata negli ultimi minuti con i neroverdi rimasti in dieci per l’espulsione di Obiang. L’Inter invece, dopo otto vittorie consecutive, nelle ultime due giornate ha perso contro la Sampdoria e pareggiato contro la Roma, una partita dominata a tratti e scivolata via quando, dopo aver rimontato il gol di svantaggio segnato da Pellegrini, i nerazzurri si sono abbassati per difendere la vittoria e invece hanno subito il 2-2 da Mancini sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Oltre alla gestione delvantaggio, ci sono altri aspetti della partita contro la Roma che, per il particolare modo in cui gioca la Juventus, potrebbero rivelarsi problematici per la squadra di Conte. Ad esempio le difficoltà avute a difendere il centro durante il primo pressing, a impedire le verticalizzazioni della Roma dalla linea difensiva ai trequartisti che si muovevano dietro Barella, Vidal e Brozovic. Concedere quel tipo di passaggi alla Juventus, che alza anche più giocatori oltre il centrocampo avversario rispetto alla Roma, e ha più qualità per controllare il possesso - è la squadra che tiene di più la palla in Serie A - e aprire spazi all’interno dello schieramento avversario, significherebbe perdere il controllo della partita.

Anche se non riuscisse ad attaccare velocemente la porta, a trovare subito gli spazi dietro la difesa nerazzurra, la Juve resta la squadra più pericolosa del campionato quando attacca posizionalmente, per il livello dei giocatori coinvolti negli ultimi metri e la qualità delle combinazioni che possono creare. È vero che manca Dybala, che più di tutti alza il livello della circolazione quando riceve tra le linee, e che forse, almeno dall’inizio, non ci sarà nemmeno McKennie, vero e proprio grimaldello tattico per quanto si muove senza la palla e per come riempie gli spazi liberati dai compagni. Con Kulusevski e Morata, i due che si giocano il posto in attacco di fianco a Cristiano Ronaldo, la Juve guadagna in verticalità e in capacità di cambiare velocemente il fronte d’attacco dopo il recupero della palla, ma resta sempre molto pericolosa - Kulusevski in particolare sembra in forma strepitosa - se riuscisse ad aggirare con continuità il primo pressing dell’Inter, ad abbassare le sue linee e a giocare lunghe fasi di possesso nella metà campo offensiva.

La Roma aveva messo in crisi il sistema di pressioni dell’Inter impostando con la difesa a tre e abbassando Veretout, una mossa che creava delle incertezze a Brozovic e Barella, i due centrocampisti chiamati a uscire dalla linea per pressare Veretout, e permetteva ai giallorossi di avere la superiorità numerica in mezzo al campo. A ogni scelta di Brozovic e Barella, che si alzassero in pressione o che invece preferissero coprire la loro zona, la Roma aveva comunque un uomo libero per far circolare la palla.