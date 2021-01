L'allenatore bianconero sfida chi lo ha guidato dalla panchina alla Juventus e in Nazionale. "Conte è stato il primo che mi ha fatto pensare di fare l'allenatore. Scarica pressione su di noi? Va bene così, vinciamo da 9 anni e dobbiamo esserci abituati". Sulla formazione: "Morata e McKennie recuperati, Chiellini sta bene e per noi è un valore aggiunto" INTER-JUVE, LA SFIDA DI CALCIOMERCATO: I GIOCATORI DAL VALORE PIU' ALTO Condividi:

"Mi aspetto un'Inter aggressiva, che vorrà dare ritmo alla partita. Ma noi siamo la Juventus e vogliamo andare a Milano a fare il nostro gioco, liberi di testa. Firmare per il pari? No, si parte per cercare di vincere. Come col Milan sarà importante ma non fondamentale per il campionato". Andrea Pirlo non ha dubbi alla vigilia della trasferta sul campo dell'Inter, posticipo domenicale della 18^ giornata di Serie A. Dove incrocerà in panchina Antonio Conte, che lo ha allenato alla Juventus e in Nazionale: "Da Conte ho imparato tanto, lui è stato il primo che mi ha fatto pensare di fare l'allenatore - ammette Pirlo - ha fatto la storia della Juve, ora siamo su due panchine diverse e domani saremo avversari. Lui ha un grande spessore umano ma domani saremo avversari. Io e Conte abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d'accordo. Ci siamo sentiti a inizio campionato, restano grande stima e grande affetto".

"Vinciamo da 9 anni, logica pressione su di noi" leggi anche Conte: "Juve punto di riferimento, gap da colmare" Inter e Juve arrivano alla sfida di San Siro separate da quattro punti in favore dei nerazzurri, con i bianconeri che hanno la partia contro il Napoli da recuperare. "La partita di domani ci darebbe una spinta importante - il pensiero di Pirlo - c'è grande attenzione e grande concentrazione, l'Inter è una grande squadra che si è rinforzata. Noi e loro abbiamo filosofie diverse in questo momento, ma lotteremo fino alla fine per il campionato. Conte ha scaricato le pressioni sulla Juventus? A lui piace questo, lo conosco bene. Noi non abbiamo problemi, vinciamo da nove anni e mettere pressione su di noi è normale. Siamo la Juventus e dobbiamo essere abituati. Sarà una grande partita". L'allenatore gioca la partita in anticipo: "Mi aspetto inizialmente un avversario aggressivo, che vorrà dare ritmo alla gara. Noi ci siamo preparati anche a questo e non dobbiamo avere paura fare la gara".