Verdi in coppia con Belotti: probabili Toro-Spezia

Verdi farà coppia con Belotti in attacco per il Torino, mentre lo Spezia sarà privo di Nzola che non recupera: al suo posto giocherà Piccoli. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18:00

Il Torino cerca riscatto contro lo Spezia, dopo l'eliminazione in Coppa Italia subita ai calci di rigore contro il Milan. La squadra di Italiano vuole far proseguire il momento magico dopo i successi su Napoli e Sampdoria. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18:00.

Torino, Giampaolo sceglie Verdi accanto a Belotti

Senza lo squalificato Rincon e l'infortunato Vojvoda, Marco Giampaolo ripropone il 3-5-2. Sirigu torna in porta (in Coppa Italia aveva giocato Milinkovic-Savic), con Izzo, Lyanco e Bremer in difesa. Singo e Rodriguez saranno gli esterni a tutta fascia, mentre Lukic, Segre e Linetty formeranno il terzetto a centrocampo. In avanti, Verdi farà coppia con Belotti.

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Marco Giampaolo.