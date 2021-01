Napoli-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

La squadra di Gattuso e quella di Prandelli aprono il programma della 18^ giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli che non vince in casa dal 13 dicembre, la Fiorentina in questo campionato ha vinto solo una volta in trasferta, sul campo della Juventus. Tutte le informazioni su come vedere in tv la partita

Il Napoli cerca una vittoria al San Paolo che manca dal 13 dicembre, la Fiorentina in trasferta quest'anno ha vinto solo una volta, il 22 dicembre sul campo della Juventus (0-3). Saranno le formazioni di Gattuso e Prandelli a inaugurare la domenica nella 18^ giornata del campionato di Serie A. Sfida numero 141 tra le due squadre in campionato: la Fiorentina ha vinto nell’ultimo incrocio giocato a Napoli ma in Campania i successi azzurri sono ben 32. Il Napoli viaggia a una media punti 1.63 in casa e di 2.25 in trasferta in questo campionato. Occhio a Dusan Vlahovic, uno dei quattro giocatori nati dopo l’1 gennaio 2000 a vantare almeno sei gol nei top 5 campionati europei 2020/21 (Haaland, Kean e Gouiri gli altri tre). La Fiorentina esalta Lorenzo Insigne: quella viola è infatti l’unica squadra contro cui il capitano del Napoli ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti e due assist) nella stessa partita in Serie A.