" Chiedo scusa ai nostri tifosi : abbiamo perso 6-0 e non abbiamo nessun ammonito". Lo dice Cesare Prandelli, dopo il crollo della sua Fiorentina in casa del Napoli. "Il terzo gol, con Insigne che fa slalom tra cinque nostri giocatori, è l'emblema della nostra partita. E' assurdo. Ora dobbiamo solo stare zitti e lavorare. E' clamorosamente difficile spiegare - ha aggiunto Prandelli - Siamo nella parte bassa della classifica, e da lì non possiamo pensare sempre solo a costruire gioco".

"Alla squadra farò vedere quei 5 secondi di Insigne"

"Cosa dirò domani alla squadra? Nulla, farò vedere i cinque secondi di quell'azione, con Insigne in mezzo a cinque libero di agire...", ha aggiunto Prandelli. "Giornate così possono capitare, capitano anche alle grandi squadre: ma i veri uomini sanno reagire e rialzarsi". Prandelli ha anche parlato delle parole di Giancarlo Antognoni, che prima della partita di Napoli non aveva chiuso le porte a possibili interventi sul mercato: "Con la sua classe cristallina, Antognoni è in grado di individuare i profili adatti a questa squadra. Ma in questo momento non mi sembra consono parlare di mercato, io devo pensare a lavorare sulla squadra".