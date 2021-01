Nel Monday night della 18^ giornata di Serie A i rossoneri in scena alla Sardegna Arena per continuare la corsa in testa alla classifica. Di Francesco è ancora senza Nandez, in attacco Simeone dall'inizio. Pioli ritrova Ibra dal primo minuto: out Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al coronavirus 18^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Due momenti di forma completamente opposti per Cagliari e Milan. I rossoblù, in piena crisi, sono reduci da quattro sconfitte di fila e hanno assultamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I rossoneri, invece, cercano una vittoria per continuare la corsa in testa alla classifica ed avvicinare sempre più il titolo di campione d'inverno. La sfida tra le squadre di Di Francesco e Pioli chiude la 18^ giornata di Serie A: si gioca lunedì 18 gennaio alle 20:45, diretta su Sky Sport Serie A.

La probabile formazione del Cagliari Un solo punto nelle ultime cinque uscite di campionato e quattro ko di fila: il Cagliari non può sbagliare ancora e dovrà provare a rialzarsi nella gara maggiormente proibitiva, contro il Milan capolista. Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Nandez, che deve scontare la seconda giornata di squalifica. Oltre al centrocampista uruguaiano, indisponibili anche Faragò, Klavan, Luvumbo, Carboni e Rog, oltre a Pisacane che potrebbe presto lasciare la Sardegna. Spazio dunque a un 4-3-2-1, con Godin insieme a Walukiewicz nella linea difensiva davanti a Cragno, completata da Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. Aria di derby per l'ex Inter Nainggolan, che giocherà in mezzo insieme a Marin e Oliva. In avanti, Joao Pedro e Sottil a supporto di Simeone: l'argentino preferito a Pavoletti come terminale offensivo. CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. All: Di Francesco