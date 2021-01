Mandzukic fa le visite col Milan: domani la firma

Mattinata di test fisici alla Madonnina per l'attaccate croato, pronto a firmare un contratto di 6 mesi più opzione per un'altra stagione (legata alla qualificazione in Champions) con il club rossonero

L’arrivo a Milano nella serata di domenica con un volo privato partito da Zagabria, la prima tappa in hotel, poi lunedì mattina le visite mediche che precederanno la firma sul contratto con i rossoneri, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Mario Mandzukic si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, per lui pronto un contratto per i prossimi sei mesi con opzione di rinnovo per un’altra stagione legata ad alcune condizioni come le presenze e in particolare alla qualificazione in Champions League della squadra allenata da Pioli.